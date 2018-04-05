«РосСтройИнвест» купил в Каменке 6,3 га земли структур ГК «Город»

На наделе планируется построить 150 тысяч «квадратов» жилья

ГК «РосСтройИнвест» выкупила у компании «Простор» (структура ГК «Город») 6,3 га земли на пересечении Глухарской и Планерной улиц в Каменке. Сделку закрыли в конце марта. На наделе планируется строительство 150 тысяч «квадратов» жилья.

Об этом сообщает ДП со ссылкой на председателя правления ГК «РосСтройИнвест» Игоря Креславского. По его словам, реализовать проект предполагается в течение 5 лет. Выйти на стройплощадку девелопер намерен в августе этого года. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. «Для нас это диверсификация портфеля», — цитирует издание Игоря Креславского.

Отметим, что для застройщика это будет уже второй проект в Приморском районе. В 2015 году у девелопера был введен ЖК «Дом с курантами» на Мебельной улице, 19. Бывшие земли ГК «Города» предполагалось распродать для достройки ее проблемных объектов.