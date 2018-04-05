Албин: опыт ICA ASTALDI может быть востребован при строительстве ВСД и метро

Также турецкая компания может помочь с перебазированием большого порта Петербурга в Приморск

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и руководство компаний ICA Construction и ASTALDI обсудили перспективы реализации в Северной столице крупнейших инфраструктурных проектов.

Как заявил глава строительного блока, после ЗСД и нового терминала в Пулково турецкого подрядчика можно считать «родным» для города на Неве.

«Войдя в капитал ООО «Трамвайные пути северной столицы», компания ICA ASTALDI сейчас участвует в конкурсе на право заключить концессионное соглашение по проекту строительства трамвайной ветки «Купчино – Шушары – Славянка». Кроме того, в настоящее время она осуществляет строительство участка новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» с 543-го км по 684-й км», — добавил он.

По словам Игоря Албина, опыт ICA ASTALDI может быть востребован при строительстве ВСД, аэроэкспресса в Пулково, новых станций Красносельско-Калининской ветки метро, линии скоростных трамваев и т.д.

«Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности – в Гамбурге, в Сингапуре, по выносу портовых мощностей за черту города. Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Санкт-Петербурга, а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды. Это касается большого порта «Санкт-Петербург». Но это пока идея, и мы ее обсуждаем с участием градостроителей, основных операторов порта. А перенос возможен в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн», — отметил вице-губернатор.

Справка:

ICA ASTALDI – совместное предприятие, которое создали турецкая компания IC ICTAS INSAAT и итальянская ASTALDI, признанные ведущими участниками рынка строительства инфраструктурных объектов мирового уровня. В настоящее время объединенная компания работает в Италии, Центральной Европе, России, Турции, на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар), в Алжире и других странах. В совокупности в портфолио партнеров – объекты в 26-ти аэропортах мира, сотни километров сложных магистралей, гостиничная и госпитальная инфраструктура.