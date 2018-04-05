Лидером по вводу жилья в марте стал Василеостровский район

На намывных территориях Васильевского острова сдали легендарный долгострой ЖК «Капитан Немо»

Темпы ввода жилья в первом весеннем месяце в Петербурге снова упали. Так, если в феврале было сдано 76 тысяс «квадратов», то в марте удалось ввести в эксплуатацию только 59 тыс. кв. метро.

Как сообщает пресс-служба комитета по строительству, лидером по вводу жилья стал Василеостровский район. Там ввели почти 30 тысяч «квадратов». Это произошло за счет сдачи в эксплуатацию легендарного долгостроя ЖК «Капитан Немо» от ГК «Лидер Групп».

Второе место занял Пушкинский район, где введено в эксплуатацию 48 домов на 48 квартир общей площадью 8 тысяч «квадратов». Третье место досталось Курортному району. Там сдали 6,5 тыс. кв. м.

Помимо этого, в марте 2018 года было введено в эксплуатацию 28 объектов общегражданского назначения. Среди них тренировочная площадка СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района СПб» и Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе.