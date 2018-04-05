В Петербурге после зимы вымоют более 5 тысяч фасадов домов

Кампания пройдет в рамках месячника по благоустройству

К 30 апреля этого года в Петербурге вымоют после зимы 700 лицевых и 4 тысячи 689 фасадов на уровне первого этажа на ключевых городских магистралях. Кампанию проведут в рамках весеннего месячника благоустройства по подготовке к ЧМ-2018. Мыть фасады начнут со следующей недели, сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Конструкции предстоит проверить на прочность штукатурного слоя, а в опасных зонах установить ограждения и разместить объявления с предупрежданиями.

«В этом году районные администрации сформировали адресные программы по текущему ремонту лицевых фасадов 310 домов в 14 районах города. Эта работа станет хорошим дополнением к краткосрочному плану капитального ремонта 2018 года, в который включены работы по капитальному ремонту 249 фасадов жилых домов. Таким образом, до осени в городе будут обновлены более 500 фасадов», — подчеркнули в пресс-службе.