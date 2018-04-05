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05 Апрель, 2018


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Еще один самострой на Новоорловской приговорили к сносу

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в: Новости
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Обязанность по демонтажу объекта может быть возложена на его жильцов и собственников

Приморский суд Петербурга признал дом № 48 литера Б на улице Новоорловской самостроем. Объект был возведен без разрешения на строительство в нарушение градостроительных норм и правил.

Госстройнадзор Петербурга предупреждает граждан о негативных последствиях покупки квартир или долей в самовольной постройке. Основным признаком «самостроя» является отсутствие разрешения на строительство. В Петербурге на все объекты капитального строительства, кроме ИЖС, разрешение выдает Госстройнадзор.

Купив «самострой», необходимо помнить, что проживание в «самострое» запрещено ввиду того, что он может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Регистрация права собственности на «самострой» или квартиру в нем не исключает его сноса. Кроме того, жители «самостроя» лишены ряда социальных гарантий, а обязанность по сносу объекта может быть возложена на собственников квартир или долей.

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