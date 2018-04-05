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05 Апрель, 2018


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К ЧМ-2018 в Петербурге высадят цветы за 85 млн рублей

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в: Новости
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Растения разместят в кашпо, горшках и корзинах

К Чемпионату мира по футболу 2018 года улицы Петербурга украсят цветами, в основном, виолами. На эти цели из городского бюджета потратят 85 млн рублей.

Как сообщает ДП, всего будет высажено 7,5 млн цветов. Растения разместят в кашпо, горшках и корзинах.

Как напоминает издание, матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В Петербурге запланировано 8 турниров: четыре в рамках группового этапа турнира и три в рамках стадии плей-офф, в том числе встреча за 3-е место.

 

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