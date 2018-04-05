жк днепропетровская 37

06 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Петербурге прогремел взрыв на АЗС

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На пересечении Индустриального и Ириновского проспекта образовались пробки

НА АЗС компании «Линос» на Ириновском проспекте прогремел взрыв. Ударной волной повредило крышу станции, серьезные повреждения получили и два автомобиля. С начавшимся пожаром справилась система пожаротушения.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

«Начался пожар, грузовую «Газель» завалило набок, пострадал еще один автомобиль», — цитирует издание одного из них.

На пересечении Индустриального и Ириновского проспекта образовались пробки. Туда съезжаются скорые и представители МЧС. Обстоятельства ЧП выясняются.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X