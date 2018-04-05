В Петербурге прогремел взрыв на АЗС

На пересечении Индустриального и Ириновского проспекта образовались пробки
НА АЗС компании «Линос» на Ириновском проспекте прогремел взрыв. Ударной волной повредило крышу станции, серьезные повреждения получили и два автомобиля. С начавшимся пожаром справилась система пожаротушения.
Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
«Начался пожар, грузовую «Газель» завалило набок, пострадал еще один автомобиль», — цитирует издание одного из них.
На пересечении Индустриального и Ириновского проспекта образовались пробки. Туда съезжаются скорые и представители МЧС. Обстоятельства ЧП выясняются.