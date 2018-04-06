Полтавченко: сеть скоростных трамваев в Колпино и Славянка построят частные инвесторы

Это позволит сэкономить бюджетные средства

Петербургские власти не отказываются от перспективных веток скоростного трамвая — от станции метро «Южная» до Колпино, а также от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и жилого района Славянка.

Об этом сообщает пресс-служба главы Северной столицы Георгия Полтавченко.

«Эти проекты также будут реализованы с привлечением частных инвесторов, что позволит значительно снизить нагрузку на городской бюджет и сохранить его социальную направленность», — приводят там слова градоначальника.

В пресс-службе добавляют, что в настоящее время городскими властями объявлен конкурс на выбор инвестора в проекте создания и эксплуатации линии скоростного трамвая от Петергофа до станции метро «Кировский завод».

«Город приступает к основному этапу работы над масштабным инфраструктурным проектом. Скоростная трамвайная линия свяжет со станцией метро крупные жилые микрорайоны и существенно улучшит транспортную ситуацию на юге города. Объем инвестиций составит 14,4 миллиардов рублей. Средства будут вложены партнерами города на основе государственно-частного партнерства», — отметил Полтавченко.

Проект планируется реализовать в два этапа. В течение 4 лет с момента заключения соглашения между городом и инвесторами будет построен и запущен в эксплуатацию участок трамвайной сети протяженностью 6 километров от ЖК «Балтийская жемчужина» до станции метро «Кировский завод». Затем в течение трех лет участок протяженностью 14,2 километра соединит «Балтийскую жемчужину» с Петергофом. Время поездки по этому маршруту в часы пиковой нагрузки сократится вдвое.

Концессионное соглашение будет действовать 30 лет.

Отметим, что с инициативой строительства скоростного трамвая за частные средства от станции «Южная» до Колпино в 2015 году выступила «Группа ЛСР». Тогда общая стоимость реализации проекта составляла 25 млрд рублей. При этом девелопер через свою структуру «ТКК» (консорциум «Группы ЛСР» и УК «Лидер») участвовал в проекте создания легкорельсовой сети в Красногвардейском районе.

«Чижик» обещали запустить сначала осенью 2017 года, а затем до конца декабря. Власти подписали концессионное соглашение с инвестором в мае 2016 года. Реально трамвай пошел 1 марта 2018 года. Затем стало известно, что его маршрут могут продлить до Малой Охты.

Основным претендентом на создание сети в Славянку стало ООЩ «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-Дорстрой» и Газпромбанком. Эта структура готова возвести трамвайную сеть за демпинговые 58 млрд рублей бонусом докупить 12 трамваев к тем 22, которые указаны в проекте соглашения. Примечательно, что изначально цена контракта составляла почти 90 млрд рублей

В конкурсе также заявлены предложения ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ».

Однако слишком низкие расценки участников конкурса уже успели смутить чиновников Смольного. Они решили отложить подведение итогов конкурсных процедур на месяц.