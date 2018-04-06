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06 Апрель, 2018


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В Северной столице высадят 11 тысяч деревьев с учетом петербургского климата

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в: Новости
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В городе появляются все больше деревьев с необычной формой кроны

В рамках апрельского месячника по благоустройству и осеннего периода в Северной столице высадят 11 тысяч деревьев. Это на 2 тысячи больше, чем в 2017 году. Также в городе появятся 162 тысячи кустарников.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, ставку сделают на представителей флоры, способных выжить в условиях знаменитого петербургского климата. Вместе с тем, в последние годы в городе появляются все больше деревьев с необычной формой кроны. Это клен Глобозум, клен Шведлера (краснолистный), дуб красный, яблоня декоративная краснолистная, тополь пирамидальный, плакучие формы березы, рябины и груши, боярышник на штамбе и т.д.

Всего в городские сады, парки и бульвары ежегодно высаживают более 50 видов и 20 пород деревьев, а также 100 видов и 30 пород кустарников.

Впрочем, цену вопроса для городского бюджета в комитете по благоустройству не сообщают.

При этом на днях стало известно, что к ЧМ-2018 в Петербурге высадят цветы за 85 млн рублей.

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