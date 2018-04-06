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06 Апрель, 2018


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СМИ: в Дирекции транспортного строительства работают сотрудники ФСБ

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в: Новости
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Они проводят обыски в связи с возможным крупным мошенничеством при ремонте дорог

В кабинетах Дирекции транспортного строительства (ДТС) в Нейшлотском переулке , 8, с утра пятницы, 6 апреля, работают сотрудники ФСБ. Они производят выемку документов по возможным крупным хищениям при текущем ремонте дорог, сообщает 47 news.

О каких конкретно объектах идет речь, интернет-портал не уточняет. Но там напоминают, что в мае 2017 года сотрудников правоохранительных органов заинтересовало расходование бюджетных средств при строительстве путепровода на Дунайском проспекте. Возведением объекта за 11,5 млрд рублей занималась компания «Пилон». Как сочли в правоохранительных органах, в ДТС приняли и оплатили временные работы, которые фактически не выполнялись. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по этому объекту практически завершены

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