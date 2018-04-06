В Петербурге может появиться еще один вокзал для междугородних перевозок

Таким статусом хотят наделить Ладожский вокзал

Петербургские парламентарии намерены подготовить поправки в городское законодательство, регламентирующее организацию в Северной столице междугородних автобусных перевозок. Об этом рассказал на заседании комитета по законодательству ЗакСа глава ведомства Денис Четырбок, сообщает «Фонтанка».

Отметим, в январе этого года депутаты уже инициировали поправки в соответствующее законодательство. Тогда единственным вокзалом, с которого можно отправлять автобусы в междугородние перевозки был признан вокзал на Обводном канале. Как считали многие, в этом имелся коррупционный фактор.

Как пояснил Денис Четырбок, проверку Минтранса на соответствие критериям автовокзала прошла остановочная станция на Ладожском вокзале, арендуемая оператором «Вояж Интур». По ее итогам стало понятно, что объект соответствует всем критериям для включения в городской список станций отправления международных перевозок.

Здесь имеются зал ожидания, туалет, площадка для посадки в автобусы, билетная касса, табло, камера хранения, система связи, здравпункт и другие прописанные Министерством транспорта заведения.

После включения в перечень с Ладожского вокзала смогут отправляться автобусы в Москву, Севастополь, Дагестан, Мурманск, Брянск и другие регионы России. Согласно документу, из Петербурга они будут выезжать на федеральную трассу «Кола» через Заневский проспект, проспект Большевиков, Народную улицу, Дальневосточный проспект и КАД.