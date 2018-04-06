Участники конференции «Промышленная кооперация. Лучшие практики» определили новые экономические реалии

Мероприятие, которое посетил вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан, было организовано журналом «Управление бизнесом» Издательского дома «Северославянское бюро рекламы»

В Высшей школе экономики – Санкт — Петербург состоялась конференция «Промышленная кооперация. Лучшие практики». Мероприятие было организовано журналом «Управление бизнесом» Издательского дома «Северославянское бюро рекламы».

На конференции эксперты подчеркнули, что новая экономическая реальность ставит перед промышленными предприятиями множество задач: изменилась структура спроса, система производства продукции стала сложнее, в связи с чем выросла потребность в синхронизации производственных работ разного уровня.

Участники мероприятия обсудили вопросы выстраивания кооперационного взаимодействия при реализации масштабных производственных проектов.

Промышленная кооперация, в которой, наряду с предприятиями, участвуют научные институты и высшие учебные заведения, позволяет принимать наиболее эффективные решения для качественного развития бизнеса и реализации совместных проектов. Это гибкая форма организации бизнеса, которая заставляет принимать оперативные тактические решения при реализации проектов: предприятия сталкиваются с необходимостью быстрой реакции на изменение приоритетов и объемов заказов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан рассказал участникам конференции о тех мерах, которые предпринимает правительство Северной столицы для поддержки промышленности города. По словам Сергея Мовчана, предприятия полного цикла уходят в прошлое, поэтому для развития важна кооперация между петербургскими производителями, а также взаимодействие с промышленниками из других регионов страны, и на международном уровне.

Одной из эффективных кооперационных систем вице-губернатор считает кластерную кооперацию. В Петербурге насчитывается более 10 кластеров, развитие которых поддерживает правительство города.

Генеральный директор ГК «Ракурс» Леонид Чернигов, руководитель Станкостроительного кластера Санкт-Петербурга Юлия Адашкевич и генеральный директор ГК Roboticum Роман Усатов-Ширяев, исполнительный директор УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко рассказали про успешный опыт кооперационного взаимодействия своих компаний с другими промышленными предприятиями, а также про опыт сотрудничества с отраслевой наукой и вузами. Глава представительства земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) в Санкт-Петербурге Татьяна Шварцкопф поделилась примерами промышленной кооперации между немецкими и российскими компаниями. Развитие кластерных инициатив, межзаводского взаимодействия не в рамках кластеров, но в рамках кооперации, требует и наличия свободных территорий для размещения новых производств.

Директор по инвестициям АО «ВТБ Девелопмент» Александр Паршуков рассказал про опыт взаимодействия индустриальных парков и потенциальных резидентов, рассматривающих возможность размещения своих производств в Санкт-Петербурге. Меры поддержки промышленных предприятий представила участникам конференции финансовый директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Александра Шилова. А директор Лаборатории «3ТОН» (Технологии, Оптимизация, Нетворкинг) Высшей школы экономики – Санкт-Петербург Константин Окунев рассказал об особенностях международной индустриальной кооперации в условиях санкций.

Партнерами конференции выступили Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, индустриальный парк «Марьино», представительство земли Северный Рейн – Вестфалия (Германия) в Санкт-Петербурге, «Технопарк Санкт-Петербурга».