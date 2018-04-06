В Петербурге четырем мостам дали новые имена

Соответствующее постановление издало правительство Северной столицы

В Петербурге мост через реку Оккервиль между Российским и Клочковым мостом получил название Ледового. В Колпино переправу через реку Ижору назвали Оборонным.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Соответствующее постановление издало правительство Петербурга в конце марта.

Теперь официально называется Яхтенным и трехцветный пешеходный мост в створе одноименной улицы на Крестовский остров. По этой переправе болельщики добираются на матчи на «Санкт-Петербург Арене».

Мост через рек Малую Неву и остров Серный между островом Декабристов и Петровским островом получил наименование в честь известного российского государственного деятеля и ученого Бетанкура, внесшего значительный вклад в развитие транспортной системы Российской Империи. В настоящее время объект построен на 80%, там смонтировано 48 вант. Открыть мост должны 30 апреля.