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06 Апрель, 2018


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Во вторые апрельские выходные в город на Неве вернется мокрый снег

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в: Новости
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В воскресенье, впрочем, потеплеет до +11

Только начавшая налаживаться теплая и весенняя погода в Северной столице в выходные опять испортится. Утро субботы начнется с мокрого снега и ветра с сильными порывами. Об этом сообщает Северо-Западный гидрометцентр.

К вечеру пятницы, 6 апреля, температура подойдет к отметке «ноль», а уже днем в субботу по завершению мокрого снега опять потеплеет до +7.

В Пасхальное воскресенье петербуржцев ждет приятный сюрприз: осадки стихнут, а на улицу вновь вернется весеннее солнце, которое растопит гололедицу, образовавшуюся за ночь. Днем ожидается +11 градусов. Правда, вечером в воскресенье снова пойдет сильный дождь, как в пятницу, 6 апреля.

 

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