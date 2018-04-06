Для петербуржцев и жителей Ленобласти фуа-гра станет доступнее

Венгерский инвестор намерен построить производство по выпуску соответствующей продукции в Гатчине за 90 млн евро

Венгерская компания ЗАО «КИПСЕР» (KIPSZER FT) и власти Ленобласти подписали протокол о намерениях по строительству в Гатчине производственного комплекса по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы. На предприятии будет производиться, в том числе, легендарный продукт фуа-гра.

Как отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, с каждым годом в регионе расширяется видовое разнообразие мяса птицы — индейка, перепелка, цесарка, утка.

«С приходом компании из Венгрии, которая в Европе производит продукцию из мяса и печени гуся, у Ленинградской области появится возможность уверенно занять очередную нишу продовольственного рынка Северо-Запада, продвинуться в решении вопроса импортозамещения в поставках потребителям деликатесов из птицы», — подчеркнул Олег Малащенко.

Согласно подписанному документу, зарубежный инвестор планирует осуществить софинансирование проекта в рамках венгерской программы экспортного финансирования в размере не менее 85% суммы договора генподрядного контракта (90 млн евро). Также генподрядчик выполнит работы по строительству и вводу в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму гусей и переработке мяса и печени птицы. В рамках реализации проекта предполагается создание на территории Ленинградской области не менее 300 рабочих мест.