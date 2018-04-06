жк днепропетровская 37

06 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Для петербуржцев и жителей Ленобласти фуа-гра станет доступнее

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Венгерский инвестор намерен построить производство по выпуску соответствующей продукции в Гатчине за 90 млн евро

Венгерская компания ЗАО «КИПСЕР» (KIPSZER FT) и власти Ленобласти подписали протокол о намерениях по строительству в Гатчине производственного комплекса по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной породы. На предприятии будет производиться, в том числе, легендарный продукт фуа-гра.

Как отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, с каждым годом в регионе расширяется видовое разнообразие мяса птицы — индейка, перепелка, цесарка, утка.

«С приходом компании из Венгрии, которая в Европе производит продукцию из мяса и печени гуся, у Ленинградской области появится возможность уверенно занять очередную нишу продовольственного рынка Северо-Запада, продвинуться в решении вопроса импортозамещения в поставках потребителям деликатесов из птицы», — подчеркнул Олег Малащенко.

Согласно подписанному документу, зарубежный инвестор планирует осуществить софинансирование проекта в рамках венгерской программы экспортного финансирования в размере не менее 85% суммы договора генподрядного контракта (90 млн евро). Также генподрядчик выполнит работы по строительству и вводу в эксплуатацию животноводческого комплекса по откорму гусей и переработке мяса и печени птицы. В рамках реализации проекта предполагается создание на территории Ленинградской области не менее 300 рабочих мест.

 

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X