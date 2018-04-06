С супруги легендарного Евгения Бонда-Дондурея взыщут 85 млн рублей

Но в тюрьму за обман дольщиков она отправится не раньше 2026 года

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с бывшего генерального директора компании ООО «Девелопмент Групп» Ирины Бонд 84,72 млн. руб.

Напомним, этот застройщик возводил ЖК «Людовик XIV» на Сегалева, 10 на месте незаконно снесенного объекта культурного наследия без закрепленных прав на надел и в отсутствие разрешения на строительство. Крупный скандал с девелопером разразился еще 5 лет назад, в далеком теперь 2013 году. Тогда же было заведено и уголовное дело по фактам мошенничества в отношении госпожи Ирины Бонд.

Двумя годами спустя в отношении ООО «Девелопмент Групп» было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Большаков. Он и обратился в арбитраж, требуя привлечь бывшего генерального директора к ответственности и компенсации убытков от ненадлежащего управления компанией.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что деньги дольщиков расходовались нецелевым образом, а Ирина Бонд была в курсе подобных нечистоплотных схем.

По уголовному делу экс- генеральному директору ООО «Девелопмент Групп» вынесли осенью 2017 года. Ирину Бонд постановили отправить в колонию на 6 лет. Однако отбытие наказание отложили до того, как сыну гражданки исполнится 14 лет – до 2026 года.

Отметим, что компанией Ирина Бонд владела совместно со своим супругом Евгением Бондом-Дондуреем. Он неоднократно упоминался в СМИ в связи с конфликтом с компанией Сергея Полонского, участием в торгах за земельный участок, а также в связи с судебными процессами по неплатежам поставщикам и скандалами с дольщиками объектов.

Ирина Бонд скандально знаменита также из-за самовольной постройки многоквартирного жилого комплекса «Яблоневый сад» в Левашово на земле, предназначенной для ИЖС.