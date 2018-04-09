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09 Апрель, 2018


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ЮИТ отремонтирует два участка трассы М-1 за 11,5 млн евро

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в: Новости
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Работы стартуют в апреле 2018 года и продлятся до октября 2019 года

Структура концерна ЮИТ «Дорожное строительство» и компания «Мостотрест-сервис» подписали договор субподрядана реконструкцию федеральной магистрали М-1 (автодорога, ведущая из Москвы в Беларусь через Минск) южнее города Гагарина (164 и 179 км).

В соответствии с договоренностями сторон, ЮИТ выполнит реконструкцию двух участков магистрали М-1 общей протяженностью 15 километров. Работы стартуют в апреле 2018 года и продлятся до октября 2019 года. В ходе работ будет уложено около 90 тысяч тонн асфальтовой смеси. Общая стоимость подряда составляет 11,5 миллионов евро.

Четырехполосная магистраль М-1 общей протяженностью 450 километров соединяет крупнейшие западные промышленные центры России с соседними государствами. Магистраль круглосуточно используется для большого количества грузовых и пассажирских перевозок. М-1 является частью европейского маршрута E 30 и панъевропейского транспортного коридора Берлин — Нижний Новгород. На всём протяжении Магистраль М1 представляет собой 4-полосную дорогу первой категории.

 

 

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