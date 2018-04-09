Накануне открытия станция метро «Новокрестовская» может быть отключена от тока

В черном списке объекты на трех линиях метрополитена

АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) готова отключить от электроэнергии станцию метро «Новокрестовская», которую должны открыть 29 апреля. В черном списке ПСК из-за долгов строителей метро оказались объекты на трех строящихся линиях метрополитена.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ПСК. Кроме «Новокрестовской» в перечень попали шахты 465 Невско-Василеостровской линии, шахты 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии, а также шахты 841 Красносельско-Калининской ветки. Задолженность за электричество строителей метро к настоящему времени составила 63,3 млн руб.

«При этом ранее достигнутые договоренности по оплате потребителем нарушаются», — сообщили в сбытовой компании.

Напомним, 26 марта в Смольном сообщили, что строящаяся станция метро «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию. Как напомнили в пресс-службе главы строительного блока, в настоящее время завершаются работы по монтажу контрактного рейса. А напряжение на него подали 31 марта.