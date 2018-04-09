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09 Апрель, 2018


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Стали известны наиболее востребованные в Пасхальную ночь станции метро

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в: Новости
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Всего городская подземка перевезла 17,5 тысяч пассажиров

ГУП «Метрополитен» составил список наиболее востребованные в Пасхальную ночь станции метро у петербуржцев. Это «Невский проспект — 1», «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского — 1».

Всего в ночь с субботы, 7 апреля, на воскресенье, 8 апреля, городская подземка перевезла около 17,5 тысяч пассажиров. Метрополитен работал без ночного технологического перерыва.

Всего с начала 2018 года в ночной период метрополитен перевез почти 267 тысяч человек. И только 234 тысячи человек перевезли в новогоднюю ночь.

 

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