Стали известны наиболее востребованные в Пасхальную ночь станции метро

Всего городская подземка перевезла 17,5 тысяч пассажиров

ГУП «Метрополитен» составил список наиболее востребованные в Пасхальную ночь станции метро у петербуржцев. Это «Невский проспект — 1», «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского — 1».

Всего в ночь с субботы, 7 апреля, на воскресенье, 8 апреля, городская подземка перевезла около 17,5 тысяч пассажиров. Метрополитен работал без ночного технологического перерыва.

Всего с начала 2018 года в ночной период метрополитен перевез почти 267 тысяч человек. И только 234 тысячи человек перевезли в новогоднюю ночь.