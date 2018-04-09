Петербуржцы 17 лет пользовались вестибюлем-самостроем «Крестовский остров»

Для легализации потребовался суд

Арбитраж Петербурга и Ленобласти перевел в собственность Петербурга нежилое здание — вестибюль станции метро «Крестовский остров» со служебно-бытовым корпусом на ул. Рюхина, д.8, лит.А. В течение долгих 17 лет объект не имел никаких документов, разрешающих возведение.

Положительное решение Арбитраж дал по иску Комитета имущественных отношений (КИО) к СПБГУП «Петербургский метрополитен», причем здание станции пришлось о признать «самовольной постройкой» — суд применил к объекту метрополитену положения Гражданского кодекса о самовольных постройках (пункт 3 статьи 222 ГК РФ).

Строительство вестибюля станции (кстати, на стадии проектирования ее собирались назвать «Парк культуры») со служебно-бытовым корпусом (СБК) осуществлялось на основании договора подряда на капитальное строительство от января 1987 года, заключенного между Ленинградской дирекцией строящегося метрополитена и Управлением Ленметрострой.

В январе 1999 года в эксплуатацию был сдан вестибюль без учета бытовки. Окончательно бытовой корпус был принят в эксплуатацию в июне 2001 года.

В ноябре 2011 года ГУЮ «Городское бюро регистрации прав на недвижимость» зарегистрировало право собственности Санкт-Петербурга и право хозяйственного ведения ГУП «Петербургский метрополитен» на вестибюль без «бытовки», площадью 1646 кв.м.

А в 2011 году ГУП «ГУИОН» была проведена текущая инвентаризация вестибюля, уже с бытовым корпусом. По итогам инвентаризации объект недвижимости был переименован в «Административное здание со встроенным вестибюлем ст.м. «Крестовский остров», поставлен на кадастровый учет, общая площадь объекта заметно выросла и составила 2433.8 кв.м. Внешние границы объекта не изменились.

В 2016 году в отношении вестибюля с «бытовкой» проведены кадастровые работы с целью уточнения местоположения (координирования) объекта недвижимости на земельном участке и изменения наименования на «Вестибюль ст.м. «Крестовский остров» со служебно-бытовым корпусом».

В 2016 году в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу поданы заявления на прекращение права собственности Санкт-Петербурга на вестибюль без СБК.

Согласно позиции КИО, обращаясь в суд, регистрация права государственной собственности Санкт-Петербурга на вестибюль с бытовым корпусом во внесудебном порядке не представлялась возможной в связи с отсутствием оформленной в установленном действующим законодательством порядке разрешительной документации на проведение строительно-монтажных работ.

В КИО эту информацию подтвердили информацию: «Мы подавали иск о признании права госсобственности на объект (вестибюль метро и служебно-бытовой корпус), так как объект не был оформлен ГУП Метрополитен, который являлся заказчиком строительных работ. Право госсобственности признаем сейчас по обращению ГУП».

В ходе процесса ООО «Центр судебной экспертизы» провел судебную строительно-техническая экспертизу спорного здания. Согласно ее заключению объект соответствует градостроительным, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности; не создают угрозу жизни и здоровью граждан.