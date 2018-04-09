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09 Апрель, 2018


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Выручка ГК «Эталон» по итогам 2017 года превысила рекордные 70 млрд рублей

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в: Новости
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Девелопер в прошлом году купил четыре новых проекта с общей реализуемой площадью 271 тысяча квадратных метров

По итогам 2017 года ГК «Эталон» улучшил финансовые показатели по чистой прибыли по МСФО на 61% — до 7,9 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности застройщика.

Выручка группы за 2017 год выросла на 44% — до рекордных для компании 70,6 миллиарда рублей. В прошлом году этот показатель составлял 49,2 млрд рублей.

Как отмечают в пресс-службе девелопера, в 2017 году компания также достигла рекордных для себя показателей продаж как в натуральном, так и в денежном выражении: объем контрактования составил 512 тысяч квадратных метров и 50 миллиардов рублей.

Группа в прошлом году приобрела четыре новых проекта с общей реализуемой площадью 271 тысяча квадратных метров. Это, в том числе, два объекта бизнес-класса в Петербурге и один объект в Москве.

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