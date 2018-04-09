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09 Апрель, 2018


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Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Суздальских озерах

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в: Новости
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Местные жители обвиняют застройщика квартала «Новая Скандинавия» в том, что девелопер не решил проблему отвода канализационных стоков

Сотрудники Роспотребнадзора в ответ на запрос депутата ЗакСа Надежды Тихоновой о состоянии Суздальских озер сообщили, что по итогам мониторинга доля неудовлетворительных проб воды здесь по санитарно-химическим показателям составила в 2017 году 100%, по микробиологическим показателям – 56,8%.

Руководитель ведомства Наталия Башкетова в письме предполагает, что проблемы возникли, в том числе, из-за некачественной уборки пляжей и водной акватории от мусора.

В свою очередь, местные жители обвиняют застройщика квартала «Новая Скандинавия» в том, что девелопер не решил проблему отвода канализационных стоков.

По словам главы петербургских справедливороссов Марины Шишкиной, необходимо в первую очередь прекратить застройку берегов в непосредственной близости от воды. «Нужно также ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов, мусора и организовать систематическую уборку территорий природного комплекса «Суздальские озера». Необходимо установить урны, организовать место для контейнерной площадки с системой раздельного сбора мусора. Срочно требуется провести дноочистительные работы, привести в надлежащее состояние прибрежные территории, восстановить сухопутную дорогу вдоль берега. Горожане ждут благоустройства зоны отдыха и пляжей. Но самое главное – нужно организовать комплексные экологические обследования, обосновывающие придание территориям природного комплекса «Суздальские озера» правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения», — уверена Марина Шишкина.

 

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