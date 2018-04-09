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10 Апрель, 2018


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Кучерявый: по периметру полигона «Красный Бор» необходимо создать саркофаг

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в: Новости
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Деньги на рекультивацию полигона могут предусмотреть в федеральной программе «Чистая страна»

фото: пресс-служба Смольного

По периметру полигона «Красный Бор» необходимо создать саркофаг. Это будет верным решением. Такое мнение высказал в рамках визита на полигон «Красный бор» вице-губернатор Михаил Кучерявый, сообщает пресс-служба Смольного.

«Мы должны принимать взвешенные, осторожные решения, чтобы в итоге выбрать правильный путь, основанный на заключении ученых. Первое правильное решение  — это сооружение саркофага по периметру полигона», — заявил вице-губернатор.

Как сообщил председатель комитета по природопользованию Смольного Игорь Григорьев, одним из возможных вариантов получения федерального финансирования является включение полигона в государственную программу «Чистая страна».

«По данной программе большая часть расходов оплачивается из федерального бюджета, меньшая  — из местного, но существуют два важных условия. Первое — объект должен находиться в собственности города. Второе — проект по рекультивации должен пройти государственную экологическую экспертизу», — пояснил он.

Напомним, 29 марта полигон «Красный Бор» посетила комиссия в составе специалистов Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, Невско-Ладожского бассейнового водного управления, Комитета по природным ресурсам

Полигон принимал отходы с 1969 по 2014 годы. В Минприроды разработан план рекультивации «Красного Бора». Только первый этап таких работ оценивается в сумму свыше 10 млрд рублей.

 

 

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