В «Метрострое» заверили, что отключать «Новокрестовскую» от тока никто не будет

Долги за ресурс «Петербургской сбытовой компании» обещают погасить до 20 апреля

В компании «Метрострой» прокомментировали заявление представителей «Петербургской сбытовой компании» о возможном отключении от электроэнергии станции метро «Новокрестовская» накануне открытия. С долгами за ресурс рассчитывают покончить до 20 апреля, а виновата в недопонимании двух организаций неповоротливая банковская система, сообщает «Фонтанка».

«Мы уверены, что отключения станции «Новокрестовская» и других объектов удастся избежать. Средства, предназначенные на оплату услуг АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), у «Метростроя» есть. Причина, по которой образовалась задолженность – неповоротливость системы банковского сопровождения на фоне передачи функций заказчика строительства от комитета по развитию транспортной инфраструктуры в «ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Система банковского сопровождения выстроена таким образом, что сначала генподрядчик отправляет деньги на выделенный счет. Заявку должен рассмотреть заказчик, потом банк, и после подтверждения банком деньги поступают сбытовой компании с целевым назначением – оплата электроэнергии», — цитирует портал ответ «Метростроя».

Там подчеркивают, что сложившаяся ситуация ни в коем случае не задержит сроки сдачи объекта. Ввести станцию в эксплуатацию должны 29 апреля в рамках тестового матча Зенит – ЦСКА 29.