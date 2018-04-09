Эскалаторы на станции метро «Приморская» будут ремонтировать почти 3 месяца

ГУП «Петербургский метрополитен» опубликовал на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса по ремонту эскалаторов на станции метро «Приморская». Работы необходимо выполнить в срок с 30 мая по 20 сентября этого года.

Как сообщает 78.ru, аукцион состоится 3 мая. Стоимость работ оценивается в 34 млн рублей.

«Срок выполнения работ на одном эскалаторе с его выводом из резерва должен быть не более 20 календарных дней», — цитирует портал документацию.

Летом прошлого года эсклаторы на станции уже отправлялись на ремонт.