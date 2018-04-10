жк днепропетровская 37

10 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

К 115 юбилею Троицкого моста о переправе расскажут 50 малоизвестных фактов

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Узнать о них можно будет с 10 апреля 2018 года

ГУП «Мостотрест» запускает специальный познавательный проект в честь 115 юбилея Троицкого моста. С 10 апреля на портале «Мосты Петербурга» будут выкладывать несколько интересных и малознакомых фактов о переправе.

Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на заместителя директора, главного инженера «Мостотреста» Андрея Белашова.

Всего горожане смогут узнать 50 фактов о технических особенностях моста, истории строительства, характеристиках и т.д.

Также «Мосторест» намерен подготовить специальную брошюру «50 дней до юбилея моста».

Напомним, что переправу город еще и капитально отремонтирует к ЧМ-2018.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X