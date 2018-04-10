К 115 юбилею Троицкого моста о переправе расскажут 50 малоизвестных фактов

Узнать о них можно будет с 10 апреля 2018 года

ГУП «Мостотрест» запускает специальный познавательный проект в честь 115 юбилея Троицкого моста. С 10 апреля на портале «Мосты Петербурга» будут выкладывать несколько интересных и малознакомых фактов о переправе.

Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на заместителя директора, главного инженера «Мостотреста» Андрея Белашова.

Всего горожане смогут узнать 50 фактов о технических особенностях моста, истории строительства, характеристиках и т.д.

Также «Мосторест» намерен подготовить специальную брошюру «50 дней до юбилея моста».

Напомним, что переправу город еще и капитально отремонтирует к ЧМ-2018.