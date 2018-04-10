К ЧМ-2018 в пригородных вокзалах Петербурга появится Wi-Fi

До 2020 года Wi-Fi придет на 29 вокзалов

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) намерена оборудовать Wi-Fi к мундиалю пять пригородных вокзалов в Петербурге. Это вокзальные станции «Аэрпорт», «Стрельна», «Павловск», «Новый Петергоф» и «Царское село».

Об этом сообщает «Коммерсант СПб» со ссылкой на пресс-службу ТТК. Издание отмечает, что Центральная дирекция пассажирских обустройств, филиал ОАО «РЖД», и оператор уже договорились обеспечить Wi-Fi все 29 пригородных вокзалов к 2020 году.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi появится к ЧМ-2018 в общественном транспорте.