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10 Апрель, 2018


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К ЧМ-2018 в пригородных вокзалах Петербурга появится Wi-Fi

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в: Новости
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До 2020 года Wi-Fi придет на 29 вокзалов

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) намерена оборудовать Wi-Fi к мундиалю пять пригородных вокзалов в Петербурге. Это вокзальные станции «Аэрпорт», «Стрельна», «Павловск», «Новый Петергоф» и «Царское село».

Об этом сообщает «Коммерсант СПб» со ссылкой на пресс-службу ТТК. Издание отмечает, что Центральная дирекция пассажирских обустройств, филиал ОАО «РЖД», и оператор уже договорились обеспечить Wi-Fi все 29 пригородных вокзалов к 2020 году.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi появится к ЧМ-2018 в общественном транспорте.

 

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