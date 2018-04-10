В ОЭЗ Петербурга придут 7 новых резидентов

Общий объем инвестиций за 2017 году в ОЭЗ составил почти 7 млрд рублей

До конца года в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Петербурга откроется 7 новых производств. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на площадку «Новоорловская» под руководством губернатора города на Неве Георгия Полтавченко.

«Особая экономическая зона сегодня работает достаточно продуктивно и входит в число самых эффективных ОЭЗ России. Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга – здесь сосредоточены наука, инновации и производства. Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий. Исходя из этого мы расширили территорию зоны на 52 гектара», — отметил градоначальник.

В настоящее время на двух площадках зоны «Новоорловская» и «Нойдорф» представлено 46 компаний. Общий объем инвестиций за 2017 год на территории ОЭЗ составил 6,7 миллиардов рублей, создано 451 новое рабочее место. Объем уплаченных резидентами налогов в бюджеты всех уровней с начала 2017 года составил 2,6 миллиарда рублей.