В Ленобласти с начала года введено 53% жилья от годового плана

В настоящее время строительство ведется на 621 площадке

В первом квартале этого года в Ленобласти было сдано в эксплуатацию 1,191 млн «квадратов» жилья, или 53% от годового плана в 2,2 млн кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства 47 региона Михаила Москвина.

Как отмечают там, показатели 2018 года на 40% превышают объемы ввода за аналогичный период 2017 года.

Строительство ведется на 621 площадке, общая площадь возводимого жилья — 9,03 млн м кв.

«Эти цифры как нельзя лучше характеризуют инвестиционный климат в Ленинградской области и говорят о том, что ответственные строители могут даже наращивать темпы по вводу. У нас сейчас две основных задачи — сохранить спрос и обеспечить социальную и инженерную инфраструктуру в новых кварталах», — подчеркнул Михаил Москвин.