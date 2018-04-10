жк днепропетровская 37

10 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Ленобласти с начала года введено 53% жилья от годового плана

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В настоящее время строительство ведется на 621 площадке

В первом квартале этого года в Ленобласти было сдано в эксплуатацию 1,191 млн «квадратов» жилья, или 53% от годового плана в 2,2 млн кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства 47 региона Михаила Москвина.

Как отмечают там, показатели 2018 года на 40% превышают объемы ввода за аналогичный период 2017 года.

Строительство ведется на 621 площадке, общая площадь возводимого жилья — 9,03 млн м кв.

«Эти цифры как нельзя лучше характеризуют инвестиционный климат в Ленинградской области и говорят о том, что ответственные строители могут даже наращивать темпы по вводу. У нас сейчас две основных задачи — сохранить спрос и обеспечить социальную и инженерную инфраструктуру в новых кварталах», — подчеркнул Михаил Москвин.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X