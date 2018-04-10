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10 Апрель, 2018


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В Буграх построят еще 100 тысяч «квадратов» жилья

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в: Новости
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ППТ для застройки уже имеется

фото: пресс-служба РАД

Российский аукционный дом (РАД) разместил на своем портале обновленную информацию о продаже земельных пятен площадью свыше 72 тысяч кв. метров в Буграх под строительство многоквартирных домов. Начальная цена лота пока не разглашается.

На участках, согласно информации РАД, возможно возведение 100 тысяч «квадратов» жилья и встроено-пристроенных коммерческих помещений. Максимальная высота застройки составит 48 метров (12 этажей).

При этом ППТ для территории уже утверждено. Имеются и градпланы. Также получены технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения.

Отметим, что РАД вынашивает планы по продаже участков с конца 2015 года. Тогда начальная цена лота составляла 597 млн рублей, но, видимо, желающих не нашлось.

По соседству с наделами располагается ЖК «Новые горизонты» от компании ЦДС. В проекте сдана первая очередь. Компания «Арсенал-Недвижимость» строит ЖК «Энфилд». Московская «Самолет ЛО» возводит ЖК «Мурино 2019», и еще одна столичная компания ФСК «Лидер» достраивает ЖК «UP-квартал Светлановский».

 

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