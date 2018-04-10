Субподрядчик строительства ЗСД вытряс из турков «Асталди-Ичташ» 34 млн рублей

Турки не любят платить по счетам

Арбитраж Петербурга и Ленобласти заставил АО «Иджа Асталди-Идж Ичташ ВХСД Иншаат Аноним Ширкети» выплатить ООО «Строительная компания «Мосты и тоннели» 34,12 млн рублей.

Согласно материалам дела, АК «Иджа…» (Турция, Анкара) привлекла московскую СК «Мосты и тоннели» в качестве субподрядчика для проведения строительно-монтажных и железо-бетонных работ на строительстве «Западного скоростного диаметра».

Договоры на эти виды работ были заключены соответственно в апреле 2015 и январе 2016 годов. Полностью оплата по договорам должна была поступить российской фирме 31.08.2017. Однако образовалась задолженность 17,03 и 17,09 млн. рублей соответственно, которая так и не была погашена. СК «Мосты и тоннели» обратилась в суд. В процессе турецкая компания возражений не заявила, ее представитель в суд не пришел. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что договор подряда (EPC) на строительство Центрального участка ЗСД консорциумом ООО «Магистраль северной столицы» был заключен с акционерной компанией ICA Astaldi-IC Ictas WHSD Insaat Anonim Sirketi. Это совместное предприятие известных строительных фирм «АСТАЛДИ» (Италия), «ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ» (Турция) и Mega Yapi Insaat ve Ticaret Ltd. Sti (Турция).

В прошлом году стало известно, что десятки российских компаний требуют с АК «Иджа…» сотри миллионов рублей. Среди них ООО «Лидер-пром», ООО «Баркада», ООО «Рентал юнитс» и другие. Это строительные компании, фирмы по аренде спецтехники, производству бетона и т. д.

Разбирательства продолжаются. Так. 7 апреля тот же суд принял решение, что АК «Иджа…» должна заплатить 2,43 млн рублей долга ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» за 55 тыс. тонн поставленного товара.