Ради своих обманутых дольщиков ГК «Норманн» готова расстаться с землей

График достройки второй очереди ЖК «Десяткино» станет известен в апреле

Для достройки своих проблемных объектов ГК «Норманн» готова продать активы, прежде всего земельные участки. Об этом рассказал в ходе совещания в администрации Ленинградской области учредитель строительной компании Владимир Смирнов. Заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин заявил, что процесс достройки и расходования средств, которые предполагается выручить от реализации активов, необходимо сделать максимально прозрачными: информация должна предоставляться в администрацию, прокуратуру области и дольщиками.

Как подчеркнули в пресс-службе Михаила Москвина, в апреле предполагается подписать соглашение о взаимодействии между властями Ленинградской области и ГК «Норманн» по завершению второй очереди ЖК «Десяткино». Составной частью этого соглашения будет бизнес-план и графики достройки домов. По остальным объектам застройщик готов подписать соглашения после окончательного определения источников финансирования и составления дорожных карт.

На совещании принято решение о взаимодействии с властями Петербурга, где квартир от ГК «Норманн» ждут более 3 тыс. человек. Власти северной столицы также не дают «Норманну» разрешений на начало новых объектов до окончания уже начатых.

ГК «Норманн» строит в Ленинградской области ЖК «Десяткино», «Десяткино 2.0», ЖК «Яркий», ЖК «Морошкино». Общее количество договоров долевого участия — около 3,2 тысяч.

Отметим, что в конце 2017 года о возможной продаже активов застройщика рассказывал председатель совета директоров строительной компании Виктор Сеппенен. Он отмечал тогда, что на земельные участки имеются два потенциальных покупателя, с которыми ведутся переговоры. Тогда же первую очередь ЖК «Десяткино 2.0» обещали построить к маю 2018 года, после чего в течение 1,5 месяцев должен стартовать процесс передачи ключей дольщикам. Ввести вторую очередь комплекса планировалось до конца 2018 года.

В феврале этого года стало известно, Судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Норманн» Бориса Бросалина. Ему вменили злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

Отметим, что о проблемах «Норманна» стало известно еще осенью 2016 года. Тогда застройщик публично расписался в невозможности сдержать свои обещания и соблюсти сроки строительства своих объектов в Петербурге и Ленобласти. Компания опубликовала изменения в проектные декларации, согласно которым сроки ввода объектов переносился на 1,5-2 года.

Примечательно, что в декабре прошлого года УФССП по Северной столице заявило о том, что приставы помогли петербуржцу отсудить у девелопера 6 млн рублей. Денежные средства в полном объеме были списаны с банковского счета организации-должника.

В Петербурге компания никак не может достроить ЖК «На Заречной», ЖК «Три апельсина», «Ижора — парк».