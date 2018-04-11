ЗакС вводит новый порядок рассмотрения проектов по созданию намывов в Петербурге

По таким объектам в обязательном порядке будут проводиться слушания в парламенте

Петербургские депутаты утвердили в первом чтении законопроект, согласно которому ЗакС будет обязан одобрить или отклонить проекты инвесторов по созданию намывных территорий в течение месяца.

Как отметил глава комиссии по городскому хозяйству парламента Северной столицы Сергей Никешин, документ необходимо было подготовить, так как согласно действующему законодательству процедура рассмотрения таких проектов имеет серьезные изъяны. Например, инвестор может направить заявку, и если с момента ее подачи пройдет 30 дней, инициатива считается автоматически одобренной даже без рассмотрения. Такое уже случилось летом прошлого года, когда депутаты были на каникулах. Впрочем, о каком конкретно намыве идет речь, Сергей Никешин не уточнил.

Теперь соответствующие решения об одобрении или отклонении проектов намывных территорий будут утверждаться в два чтения. А перед этим предложения вынесут на общественные слушания в ЗакСе.