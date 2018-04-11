СМИ: В «СПб Реновация» прошли массовые сокращения персонала

Сотрудников уволили в рамках мероприятий по оптимизации штата

В компании «СПб Реновация» с прошлой осени по настоящее время уволили 30% сотрудников. В пресс-службе девелопера факт сокращений подтверждают на уровне 9% и говорят о плановой оптимизации штата в рамках вступления в силу поправок в 214-ФЗ, сообщает ДП.

По данным издания, до осени 2017 года в компании трудилось около 400 человек, часть из которых — в штате, часть — по срочным договорам. Осенью 2017 года было уволено около 40 человек (10% сотрудников), а затем, в марте 2018 года, прошла вторая волна сокращений — еще до 80 человек.

По словам собеседника ДП, уволены как рабочие, так и сотрудники штата.

По словам руководителя службы по работе с госорганами «СПб Реновации» Дмитрия Михалева, с декабря 2017 года «оптимизация штата сотрудников не превысила 9%».

Ранее сообщалось, что ЮИТ уволит более 400 работников в Финляндии и России.