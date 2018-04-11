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11 Апрель, 2018


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После подключения электричества станция метро «Беговая» перешла в пусконаладочный режим

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в: Новости
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Объект подключили к электроснабжению по постоянной схеме

ОАО «Метрострой» совместно с ГУП «Петербургский метрополитен» объявили о том, что вслед за станцией «Новокрестовская» «Беговая» перешла в пусконаладочный режим. Объект подключили к электроснабжению по постоянной схеме. Подключения прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика – КРТИ.

Теперь компании приступили к подготовке подачи напряжения на контактный рельс для последующего комплексного опробования оборудования и устройств, пропуска пробного электропоезда и обкатки электропоездами участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая».

«Таким образом, на обеих станциях открылся фронт для проведения пусконаладочных работ, связанных с испытанием подъемного оборудования (эскалаторы, траволаторы), проверке работ электросетей, подстанций, ТПП и другого инженерного оборудования, обслуживающего работу объекта», — отметили в пресс-службе ОАО «Метрополитен».

При этом «Новокрестовскую» не стали отключать от электричества за долги перед «Петербургской сбытовой компанией». О таком возможном развитии ситуации предупреждали энергетики. Но в «Метрострое» обещали не допустить этого и оперативно до 20 апреля дали зарок разобраться с задолженностью.

 

 

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