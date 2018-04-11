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11 Апрель, 2018


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Участок ВСД до развязки с Витебским проспектом спроектируют за 300 млн рублей

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в: Новости
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Заявки участников конкурса рассмотрят 14 мая

3D -макет ВСДАО «Западный скоростной диаметр» разместил на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса на выбор проектировщика участка ВСД до развязки с Витебским проспектом. Начальная стоимость работ оценивается в 299 млн рублей.

Как сообщает «АСН-инфо», в частности, речь идет об участке от Западного скоростного диаметра до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском проспекте. Объект примыкает к ЗСД в районе транспортной развязки ЗСД с Благодатной улицей, далее проходит вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Кировского, Московского, Фрунзенского районов и заканчивается транспортной развязкой с Витебским пр. в районе пересечения с Витебской железнодорожной линией.

Заявки претенденты могут подавать до 3 мая. Рассмотреть предложения предполагается  14 мая. Выполнить работы по проектированию победителю конкурса предстоит до ноября 2018 года.

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