Сезон навигации по рекам Петербурга стартует 20 апреля: за исключением Невы

Официально на главной водной артерии Северной столицы плавать на судах уже можно

Комитет по транспорту Смольного разместил на официальном портале администрации губернатора распоряжение о старте сезона навигации для судов с 9.00 20 апреля. Речь идет обо всех реках в городе, за исключением Невы и ее рукавов, там плавать уже официально можно с 10 апреля, но заявок на разводку мостов пока никто не подавал, сообщает «Фонтанка».

Как пояснили порталу в ведомстве, открытие сезона навигации по Неве и ее рукавам находятся в ведении администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.