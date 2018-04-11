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11 Апрель, 2018


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Сезон навигации по рекам Петербурга стартует 20 апреля: за исключением Невы

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в: Новости
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Официально на главной водной артерии Северной столицы плавать на судах уже можно

Комитет по транспорту Смольного разместил на официальном портале администрации губернатора распоряжение о старте сезона навигации для судов с 9.00 20 апреля. Речь идет обо всех реках в городе, за исключением Невы и ее рукавов, там плавать уже официально можно с 10 апреля, но заявок на разводку мостов пока никто не подавал, сообщает «Фонтанка».

Как пояснили порталу в ведомстве, открытие сезона навигации по Неве и ее рукавам  находятся в ведении администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

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