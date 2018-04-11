В ЖК Ultra City появится скамейка-спираль от студии Артемия Лебедева

Основание арт-объект выполнено из бетона, окрашенного в несколько цветов, переходящих друг в друга

В ЖК Ultra City на Комендантском проспекте, 60 от компании «Северный город» появится скамейка-спираль от студии Артемия Лебедева. Арт-объект будет представлять собой спираль сложной формы. Ее основание выполнено из бетона, окрашенного в несколько цветов, переходящих друг в друга. На горизонтальной части сверху – облицовка из деревянных плашек. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

По словам начальника отдела развития продуктов и разработки концепций «Северного города» Тамары Поповой, появление арт-объекта – это вклад застройщика в улучшение городской среды.

«На нашем объекте предлагается сидеть и лежать, что так редко удается без замечаний делать простым людям в любом из отечественных городов где-либо за пределами собственных квартир», – отметил Артемий Лебедев.