В Озерках продают бизнес-центр «Модуль»

Торговаться будут на понижение

На торги Российского аукционного дома (РАД) выставлен бизнес-центр класса «А» у метро «Озерки». БЦ «Модуль» на Выборгском шоссе, 36А выставляется на продажу в рамках процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.

Пятиэтажный бизнес-центр с башней был построен в 2007 году, его площадь составляет – 2,5 тыс. кв.м, площадь земельного участка – 1,8 тыс. кв.м. Сейчас около 40% помещений сданы в краткосрочную аренду под офисы.

Как сообщили в РАД, торги пройдут с 17 марта по 15 июля по голландскому аукциону — на понижение. Торги стартовали с 133,6 млн рублей, летом минимальная цена составит 120 млн рублей.

«Здание находится в отличном состоянии, в помещениях выполнен дизайнерский ремонт. Внутри есть оборудованный спортзал и бассейн с сауной, встроенный гараж, собственная котельная, лифт. В здании оборудовано помещение под кафе-ресторан», — говорят в аукционном доме.