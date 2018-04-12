Смольный: корпус № 1 ЖК «Новая Каменка» сдадут до конца года

Подрядчику проблемного объекта велели мобилизоваться

Ввод в эксплуатацию корпуса № 1 ЖК «Новая Каменка» от бывшего «СУ-155» запланирован застройщиком на IV квартал 2018 года. В настоящее время ведутся работы по возведению надземной части здания.

Об этом стало известно по итогам выездного совещания на стройплощадку комплекса с участием заместителя председателя комитета по строительству Евгения Барановского.

Как сообщил технический директор генерального подрядчика ООО «СПК-А» Александр Сорокваша, корпуса 4 и 5 находятся в высокой степени строительной готовности: подано тепло на оба корпуса, завершены работы по устройству системы вентиляции.

До ввода корпусов в эксплуатацию необходимо завершить: внутренние отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, монтаж ГРЩ, слаботочных сетей, наружных канализационных и водопроводных сетей, благоустройство прилегающих участков, приведение конструкции вентиляционных шахт к проектным показателям.

«Ввод объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2018 года и этот срок изменению не подлежит! Генеральному подрядчику необходимо максимально мобилизовать ресурсы, чтобы не допустить отставания от графика производственных работ!», — заявил Евгений Барановский.

В ходе совещания генеральному подрядчику поручили в срок до 16 апреля актуализировать график выполнения строительно-монтажных работ с акцентом на мобилизацию по отдельным направлениям.

В отношении корпусов 2, 3 и 6 Госстройнадзор завершил итоговую проверку.

Напомним, ранее депутат ЗакСа Ленобласти Андрей Шаронов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по поводу завершения строительства проблемного жилого комплекса «Новая Каменка» группы компаний СУ-155.

Как отметил в документе народный избранник, к нему обратились жители Ленобласти, которые уже много лет назад приобрели квартиры в «Новой Каменке», но до сих пор не получили свои квадратные метры. В частности, граждане области утверждают, что работы в корпусе №4 остановились. В Смольном эту информацию опровергли.