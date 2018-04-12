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12 Апрель, 2018


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ДОМ. РФ: в I квартале 2018 года рекордно вырос объем выдачи ипотечных кредитов

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в: Новости
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Основной фактор роста – рекордно низкие ставки по ипотеке

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тысяч кредитов на 240-250 млрд руб. Это на 65-70% выше уровня марта 2017 года, сообщает пресс-служба бывшего АИЖКа.

Всего в I квартале 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 года). По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, основной фактор роста – рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

Рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования, в первом квартале 2018 года выдано «новой» ипотеки на сумму не менее 500 млрд рублей по сравнению с 321 млрд на март 2017года. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%.

Всего в 2018 году, по оценке ДОМ.РФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

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