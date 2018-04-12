Новый пешеходный мост к стадиону на Крестовском острове откроют 13 апреля

Заказчиком объекта выступает АНО «Арена-2018»

Новый пешеходный мост от станции «Новокрестовская» к стадиону «Зенит Арена» острове откроют 13 апреля к матчу «Зенит» — «СКА (Хабаровск)». Об этом стало известно в рамках визита в Петербург вице-премьера Аркадия Дворковича и заместителя министра спорта РФ Павла Новикова, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Заказчиком объекта выступает АНО «Арена-2018», генеральной подрядной организацией – ООО «СК МИР». При этом полностью завершить все строительно-монтажные работы планируется к 29 апреля.