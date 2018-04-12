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12 Апрель, 2018


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Поле со стадиона на Крестовском острове выкатят на 11 дней

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в: Новости
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Следующий выезд поля состоится в середине мая

Поле стадиона на Крестовском острове
Фото: youtube.com

Выкатное поле стадиона на Крестовском острове выдвинут на 11 дней с 18 апреля по 29 апреля. Об этом стало известно в рамках визита в Петербург вице-премьера Аркадия Дворковича и заместителя министра спорта РФ Павла Новикова, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

«Эксплуатирующие службы готовятся к тому, чтобы между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля, выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно», — отмечают там.

Следующий выезд поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирован на середину мая.

Отметим, что с полем постоянно происходят неприятности. К Кубку Конфедерация 2017 года выкатить его не удалось, из-за чего «не проснулся» газон, и его пришлось менять на новый.

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