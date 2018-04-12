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12 Апрель, 2018


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В Петербурге откроют второе в России Hard Rock Cafe

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в: Новости
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Конкретную дату пока не называют

В здании Никольских рядов появится второе в РФ всемирно знаменитое Hard Rock Cafe. Конкретная дата старта проекта, впрочем, пока не называется.

Как сообщает БН, офис Hard Rock Cafe в Петербурге уже работает, сейчас решаются кадровые вопросы с набором персонала.

Издание напоминает, что сеть Hard Rock Cafe насчитывает около 300 музыкальных баров с концертной площадкой в более чем 50 странах. Первое и пока единственное в России Hard Rock Cafe открылось в Москве в 2003 году.

 

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