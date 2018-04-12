В Петербурге откроют второе в России Hard Rock Cafe

Конкретную дату пока не называют

В здании Никольских рядов появится второе в РФ всемирно знаменитое Hard Rock Cafe. Конкретная дата старта проекта, впрочем, пока не называется.

Как сообщает БН, офис Hard Rock Cafe в Петербурге уже работает, сейчас решаются кадровые вопросы с набором персонала.

Издание напоминает, что сеть Hard Rock Cafe насчитывает около 300 музыкальных баров с концертной площадкой в более чем 50 странах. Первое и пока единственное в России Hard Rock Cafe открылось в Москве в 2003 году.