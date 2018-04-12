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12 Апрель, 2018


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ЗакС предлагает штрафовать петербуржцев за «неправильные» стеклопакеты и двери

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в: Новости
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Наказывать рублем хотят на сумму до 5 тысяч

Здания по адресу Невский пр., 114 и 116, где разместился торгово-офисный центр компании "Стокманн"Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Анастасия Мельникова подготовили законопроект, который введут серьезные штрафы для населения и юридических лиц за нарушения правил благоустройства в части установки стеклопакетов, кондиционеров и железных дверей, покраски окон.

Как сообщает ДП, штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Согласно правилам благоустройства от 2007 года в городе предписано использование колерного бланка для окраски фасадов в традиционные для города цвета. В базе КГА предусмотрены 40 пастельных оттенков голубого, серого, бежевого, розового и коричневого цветов.

«Принятие проекта будет способствовать сохранению целостного архитектурного облика фасадов зданий исторической и современной застройки Петербурга», — считают авторы инициативы.

 

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