ГК ПИК намерена нарастить долю дохода от петербургских проектов

Но холдинг до сих пор не определился: покупать комбинат домостроения или строить собственное производство

Руководство ГК ПИК поставило задачу увеличить доходы от реализации проектов в субъектах РФ на 25%. Причем только в Северной столице — на 10%.

Об этом рассказал директор по качеству АО «ПИК-Индустрия» Алан Дзодзиев, сообщает «АСН-инфо».

По его данным, холдинг до сих пор не определился: покупать комбинат индустриального домостроения или строить в Северной столице или Ленобласти собственное производство.

Отметим, что о выходе на петербургский рынок застройщик России № 1 объявил еще в июле 2017 года. Тогда, в частности, было заявлено, что ПИК намерен приобрести не менее 1 млн кв. метров земли в черте города под КОТы и ежегодно сдавать до 200 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса. Для сравнения: по всей России девелопер строит под 2 млн «квадратов» в год. Заявляли тогда в компании и о планах по поглощению петербургских конкурентов.

В настоящее время ГК «ПИК» реализует два проекта в Петербурге. Это ЖК «Дальневосточный 15» в Невском районе и ЖК «Орловский парк» в Приморском районе. Новостройки возводятся по так называемой монолитной технологии. В дальнейшем застройщик намерен использовать в Северной столице московский опыт и сделать ставку на панельное домостроение.

При этом в феврале этого года стало известно, что ГК «ПИК» намерена приобрести Кировский ДСК. Группа компаний хотела вложить в модернизацию производства комбината около 600 млн рублей. К тому моменту сделка закрыта еще не была. Но, как утверждали городские СМИ, «на комбинат уже высадился десант специалистов ГК «ПИК», которые проводят аудит состояния предприятия.