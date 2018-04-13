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13 Апрель, 2018


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Смольный присматривается к двум потенциальным инвесторам для трассы М-49 в Лахте

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в: Новости
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Начать строить магистраль обещают уже в 2019 году

Участвовать в проекте строительства трассы М-49 в Лахте для ОДЦ «Лахта Центр» готовы много компаний. Однако среди перспективных Смольному представляется банк ВТБ и «Автодоринвест». Об этом рассказал журналистам председатель КРТИ Сергей Харлашкин.

По его словам, старт проекта и начало строительных работ запланировано на 2019 год.

Отметим, что федеральный центр на эти цели деньги предоставлять Смольному отказался.

М-49 должна соединить Приморское шоссе, Западный скоростной диаметр (ЗСД), Планерную улицу, Комендантский проспект и Парашютную улицу. Трасса обеспечит дополнительную транспортную связь для обслуживания перспективных жилых, нежилых зон и улучшения транспортных связей северо-западной части Петербурга.

Ранее проект строительства дороги оценивался в 7,8 млрд рублей.

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