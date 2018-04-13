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13 Апрель, 2018


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В Приморском районе к лету появится Золотов переулок

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в: Новости
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Это 150 метровая дорога от Приморского проспекта до набережной Большой Невки

В Приморском районе к лету появится Золотов переулок. Его построит компания Setl City для проекта ЖК Stokholm. Новая автодорога строится в створе Стародеревенской улицы от Приморского проспекта до набережной Большой Невки, сообщает пресс-служба застройщика.

Протяженность переулка составляет около 150 метров, ширина – 6 метров.

Элитный ЖК Stockholm, возле которого строится дорога, расположен напротив Елагина острова. Проект включает два корпуса высотой в 5-7 этажей.

«Строительство Золотова переулка – не единственный проект благоустройства окружающей территории. Девелопер уже провел работы по укреплению и оформлению набережной у жилого комплекса. К июню на набережной и у корпусов ЖК Stockholm высадят розы, липы, клены и другие кустарники и деревья», — рассказали в пресс-службе девелопера.

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