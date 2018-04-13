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13 Апрель, 2018


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Минстрой: тарифы «эконом» и «безлимит» в ЖХК заработают через 5 лет

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в: Новости
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Это поможет автоматизировать учет и время потребления ресурса

ЖКХ

Внедрить тарифы в ЖКХ по аналогии с сотовой связью «эконом», «базовый» и «безлимит» вполне реально в России в течение 5-6 лет. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), сообщает «РИА-недвижимость».

По словам чиновника, переход на новую систему оплату ЖКУ —  это правильная и перспективная вещь.

«Нам только нужно автоматизировать учет и время потребления ресурса. Это решаемая задача в ближайшие 5-6 лет», — пояснил Андрей Чибис.

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