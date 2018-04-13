Минстрой: тарифы «эконом» и «безлимит» в ЖХК заработают через 5 лет

Это поможет автоматизировать учет и время потребления ресурса

Внедрить тарифы в ЖКХ по аналогии с сотовой связью «эконом», «базовый» и «безлимит» вполне реально в России в течение 5-6 лет. Об этом заявил заместитель главы Минстроя Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), сообщает «РИА-недвижимость».

По словам чиновника, переход на новую систему оплату ЖКУ — это правильная и перспективная вещь.

«Нам только нужно автоматизировать учет и время потребления ресурса. Это решаемая задача в ближайшие 5-6 лет», — пояснил Андрей Чибис.