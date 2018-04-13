Полтавченко отчитается перед ЗакСом от итогам работы Смольного 25 апреля

Депутаты по традиции подготовят градоначальнику свои вопросы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступит с традиционным отчетом перед депутатами ЗакСа 25 апреля. Мероприятие состоится в стенах Мариинского дворца. Отчет градоначальника длится обычно около часа. После чего парламентарии имеют право задать свои вопросы, которые, впрочем, готовят заранее. Депутаты интересуются всеми сферами городского хозяйства, перспективами застройки территорий, развитием метро, крупными транспортными проектами и т.д.